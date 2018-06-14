"Иначе народ закурит мох": власть не запретит дешевые сигареты

Власти не поддержали идею запрета на продажу сигарет, цена которых ниже максимальной розничной. Иначе, считают в правительстве, возможности для развития теневого рынка увеличатся в разы.

Из-за повышения цен стоимости табака уже сейчас в некоторых регионах люди перестают делать выбор в пользу легальных сигарет. Развития такой ситуации допустить нельзя.

На данный момент цена на табачную продукцию может быть ниже максимальной розничной до 25%. Уравнивать показатель для всей страны также не стоит, считают в Минэкономе. Доходы у людей в регионах отличаются значительно, при этом стоимость сигарет может превышать столичную .

Законопроект минимальных и максимальных цен, который действует сейчас, гибкий и эффективный. Об этом заявляют в Правительстве. Благодаря такому подходу, удается не только регулировать стоимость табака, но и снижать его употребление.

С идеей запретить дешевые сигареты выступили депутаты Сергей Катасонов (ЛДПР) и Алексей Веллер и Айрат Фаррахов из "Единой России".

Несмотря на попытки государства пресечь торговлю нелегальными сигаретами, теневой рынок табака в стране все же существует. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2017 году доля нелегальной табачной продукции на российском рынке выросла в четыре раза - до 4,6%, по сравнению с 1,1% в 2016 году. Основными поставщиками табака на теневой рынок в России являются страны, входящие в ЕАЭС (42%) и Сербия (11%). Лидером по поставкам остается Белоруссия: "Гродненская табачная фабрика "Неман" (бренды NZ, Credo, FEST, Portal, Minsk и др.) занимает четверть нелегального рынка (25,9%).

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