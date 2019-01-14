Лавров рассказал о судьбе Курил и мире с Японией

14 января глава МИД России Сергей Лавров провел встречу со своим японским коллегой Таро Коно. На встрече обсуждались разногласия, которые не дают Российской Федерации и Японии заключить мирный договор.

"Мы неоднократно обсуждали эти вопросы, однако так и не пришли к общему решению. На данный момент российская и японская сторона активизировали переговоры по решению разногласий и заключению мирного договора, так как этого потребовали руководители государств", - сообщил Лавров.

Сергей Лавров рассказал, что Япония согласилась работать над заключением мирного договора на основе декларации, которая была заключена в 1956 году. Эта декларация подразумевает, что Япония полностью согласна с итогами Второй мировой войны. В частности - с разделением границ и признанием южнокурильской гряды суверенной территорией Российской Федерации.

По мнению Лаврова, существенного сдвига в переговорах достигнуть не удастся, пока Япония не перестанет считать Курилы своей территорией. Так как Россия имеет принципиальную позицию в этом вопросе.

Также глава МИД РФ рассказал о новых амбициозных совместных проектах, которые были утверждены на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В Москве считают, что уже в ближайшее время есть возможность перейти на безвизовый режим с Японией.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о клятве премьер-министра Японии Синдзо Абэ вернуть Курильские острова в состав Японии на могиле своего отца.

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