Глава Колымы извинился за слова о жертвах ГУЛАГ

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов дал интервью журналисту Александру Проханову. В ходе беседы, губернатор поправил журналиста и сказал, что в России никогда не репрессировали за инакомыслие. Носов привел в качестве примера конструктора Сергея Королева, который отбывал срок на Колыме. По словам губернатора Магаданской области, Королев не работал на золотом руднике, а занимался своей профессиональной деятельностью.

Общественность резко отреагировала на слова Сергея Носова, так как они не имеют никакого исторического подтверждения. Напротив, сохранились документы, которые доказывают, что Сергей Королев работал рудокопом на золотом руднике.

После интервью, Сергей Носов извинился перед россиянами за то, что неправильно сформулировал свою точку зрения. Также по словам губернатора, его слова были вырваны из контекста.

"Если говорить об истории нашего государства, то нельзя отрицать и печальных страниц", - сказал Сергей Носов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о самарской чиновнице, которая посоветовала молодым матерям заниматься огородами, чтобы прокормить детей.

Фото: википедия

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