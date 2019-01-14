Большинство россиян требует отставки правительства за рост цен

"Левада-центр" опубликовал новое исследование, в котором изучил отношение россиян к текущему правительству Российской Федерации. Так 53% респондентов высказались за отставку. 40% опрошенных считает, что правительство справляется с возложенными на него обязанностями.

Главным промахом текущего правительства россияне считают существенное повышение потребительских цен, а также падение реальных доходов населения. Об этом высказались 57% опрошенных. Также правительство обвинили в упадке трудового рынка и низком уровне социальной защиты.

Около 36% опрошенных заявили о том, что действующий кабинет министров не в состоянии справиться с экономическими вызовами. Также 30% респондентов считают, что у нынешнего правительства отсутствует реальная стратегия развития государства.

Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала результаты соцопроса, в котором исследователи отметили изменение ценностного мнения россиян.

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