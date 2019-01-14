Пенсионеры работают из-за одиночества и бедности

Пожилые люди очень часто сталкиваются c социальной изоляцией. К такому выводу пришли исследователи из аналитического центра НАФИ. По подсчетам исследователей, на данный момент в России около 9 млн одиноких пенсионеров. При этом, только 22% этих людей продолжают работать и социализироваться. Эксперты подчеркивают, что одиночество престарелых людей - это общемировая тенденция, которую необходимо менять.

Руководитель фонда по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов напомнил, что именно социализация пенсионеров являлась одним из аргументов для продвижения пенсионной реформы. Также Пожалов сообщил, что помимо социализации, пенсионеры получат и хорошую прибавку к пенсионным выплатам.

Более 77% респондентов, которые приняли участие в исследовании НАФИ, считают, что одиноким пенсионерам должны помогать их родственники. Остальные участники опроса высказались о поддержке пожилых людей государственными службами и благотворительными организациями.

"Проблема одиночества состоит в том, что люди замыкаются в себе. После этого бывает трудно наладить контакт. Стрессы и переживания серьезно сказываются на здоровье престарелых. Поэтому перед властями должна стоять задача, как можно больше вовлечь пенсионеров в социальную жизнь, мотивировать их на новые свершения", - рассказала руководитель направления социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ Елена Никишова.

Опрос проводился в 42 регионах Российской Федерации, в нем приняли участие около 1,6 тысяч человек.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком возрасте человек наиболее подвержен одиночеству.

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