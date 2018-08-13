Подросток-мигрант за рулем испугал пассажиров автобуса

В Ростове-на-Дону слишком молодой на вид водитель автобуса вызвал беспокойство у пассажиров транспорта. Чтобы разобраться в ситуации и успокоить ростовчан, пришлось вызывать полицию, передает РИА Новости.



Юный водитель автобуса в Ростове-на-Дону

Пассажиры автобуса №96 забеспокоились, когда увидели за рулем человека, похожего на подростка. Одна из пассажиров решила разобраться самостоятельно и подошла к водителю с вопросами о наличии водительского удостоверения, возрасте и опыте вождения. Она предъявила ему претензию в "ужасной манере" езды, отметив, что автобус "полон пенсионеров". Разговор она записала на видео.

Водитель оскорбился тем, что его снимают на телефон, сообщил, что прав у него нет и он не будет отвечать на вопросы, пока ему не предъявят удостоверение инспектора полиции.

Видеозапись разговора девушка выложила в группу "Ростов Главный" во "Вконтакте". Ожидавшая поддержку в своем недовольстве, девушка получила совсем неожиданную для нее реакцию.

Многие узнали водителя и рассказали, что ему более 30 лет, и он уже опытный водитель. Женщине напомнили, что внешность обманчива и предложили быть более учтивой в общении с незнакомцами.

Другие поддержали девушку, отметив, что ее претензия является обоснованной, а водитель не имел права говорить, что у него нет прав.

Сообщается, что в результате проведенной полицией проверки выяснилось, что автобус №96 ведет взрослый мужчина с водительским удостоверением.

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