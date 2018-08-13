Поклонская тайно вышла замуж. Не за царя

11-12 августа в Крыму прошла свадьба зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской и главы аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, пишет Daily Storm.

Издание пообщалось с гостями свадьбы, которые рассказали, что бракосочетание было "скромное, но со вкусом". В числе присутствующих были депутаты Госдумы, родственники, коллеги из силовых структур.

Мужем Поклонской стал 47-летний глава аппарата уполномоченного по правам человека, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Ранее он работал в силовых структурах, а в 2011-2013 годах руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, когда его возглавляла Ирина Яровая.

До этого депутат также избегала вопросов о личной жизни, говорила, что у нее есть муж, чтобы отбить нежелаемый флирт. В декларациях о доходах супруг у Поклонской не значился, так как с первым мужем она была в разводе.

Ранее стало известно, что Поклонская является единственным депутатом "Единой России", выступившим против пенсионной реформы. Сейчас она готовит собственные поправки к закону. Политик намерена продвигать гарантии для женщин, а также настаивать на корректировке возраста выхода на пенсию.

Источник фото: commons.wikimedia.org

Наталья Поклонская собралась "взорвать" пенсионную реформуЧитайте также:

Поклонская единственная из депутатов отказалась приветствовать конгрессменов США стоя

Поклонская не приедет молиться над любимым Николаем II