Сенсация от пранкеров: генсек ОБСЕ - за освобождение Вышинского

Российские пранкеры, которые взяли псевдонимы Вован и Лексус, заявили, что они связались по телефону с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером. Блогеры утверждают, что в разговоре затронули тему дела Кирилла Вышинского и узнали отношение генсека к ситуации.

Диалог один из пранкеров вел от имени премьера Армении Никола Пашиняна. В своей легенде он обозначил, что якобы уже разговаривал по этому поводу с Владимиром Гройсманом. "Липовому" Пашиняну украинский коллега якобы сказал, что журналист - настоящий террорист, и призвал согласиться с этим фактом.

Генеральный секретарь ОБСЕ в ответ сообщил, что он в курсе ситуации с российским журналистом. Он также отметил, что представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил украинским властям письмо в защиту Вышинского.

"Опять же, я думаю, это возвращает нас к вопросу свободы СМИ. Я думаю, что необходимо уважать всю критику. Думаю, что это, определённо, контрпродуктивно также с точки зрения международной репутации Украины. Людей... эээ... журналистов сажают в тюрьму, заставляют молчать... Не думаю, что Украина хочет, чтобы международное сообщество ее так воспринимало", - такую расшифровку ответа Гремингера обнародовали пранкеры.

На вопрос об освобождении Вышинского, генсек ОБСЕ сказал, что это было бы удивительно для Украины, но на международной арене такой поступок оценили бы. Поприветствовал бы его и лично Гремингер.

"Правда.Ру" писала ранее о том, что Кирилл Вышинский был задержан на Украине 15 мая. Через два дня суд назначил ему меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Задержание произошло около дома, где живет журналист, тому есть свидетельства его коллег. Следящим за событиями последних лет на Украине причины достаточно очевидны. Кирилл Вышинский не раз высказывал критические суждения в адрес нынешней украинской власти, в частности, отмечая, что украинскими политиками управляют двойные стандарты и выражая надежду, что "что украинское общество начнет потихоньку трезветь, видя, кто находится у власти". Борясь на своей родине за соблюдения прав человека, он рассказывал аудитории о творящемся произволе.