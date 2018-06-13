Лебеди чуть не сварились в алтайском масле

Величественные птицы стали жертвами разлитого горячего масла в полях Алтайского края. Целая стая лебедей, попав в пораженную зону, получила ожоги. Прокуратура региона начала проверку.

Информацию о пострадавших лебедях распространили местные СМИ. Журналисты сообщили, что птицы попали в страшную ловушку.

"Организованы проверочные мероприятия по сообщениям граждан о попадании белых лебедей в маслянистую жидкость, в связи с чем, ими потеряна способность летать", - говорится в сообщении ведомства.

Семнадцать пострадавших лебедей жители заметили в Павловском районе. Биолог Алексей Эбель считает, что птицы стали жертвами отходов производства подсолнечного масла.

Как прокомментировал агентству "РИА Новости" специалист, завод, где изготавливают продукт находится недалеко от места, где обнаружили животных. Предполагается, что из-за жары масло нагрелось, поэтому лебеди, попав в такой "капкан", едва могли выбраться.

"Местные жители поймали девять птиц и отвезли их в ветклинику, один лебедь погиб. Еще трех птиц нашли позднее орнитологи в районе нефтебазы, их перья пропитаны маслом", - сказал Эбель.

Пока лебеди лишились возможности летать. На крыльях и лапах - многочисленные ожоги. Людям придется выхаживать птиц, чтобы они смогли продолжить свою жизнь на воле.