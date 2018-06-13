Видео: самолет МЧС случайно вылил 40 тонн воды на гаишников

Момент, когда во время учений самолет МЧС сбросил 40 тонн воды на сотрудников ГИБДД, попал на видео. Ролик опубликовали в группе "Омбудсмен полиции".



МЧС сбросило на инспекторов ГИБДД 40 т воды

В Ногинске проходил смотр спасателей, где они демонстрировали все, на что способны. В учениях задействовали и авиацию. Ил-76 сбросил 40 тонн воды для того, чтобы показать возможности техники. Такие самолеты применяют при тушении масштабных пожаров.

Пилот с заданием справился на "отлично". Только вместо предполагаемого возгорания, "потушил"нескольких сотрудников ГИБДД, которые снимали происходящее на видео. Пользователи Сети уже пошутили, что так пилот "отомстил" инспекторам, которые якобы составили на него протокол за непристегнутый ремень.