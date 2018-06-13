Видео: самолет МЧС случайно вылил 40 тонн воды на гаишников

Момент, когда во время учений самолет МЧС сбросил 40 тонн воды на сотрудников ГИБДД, попал на видео. Ролик опубликовали в группе "Омбудсмен полиции".
В Ногинске проходил смотр спасателей, где они демонстрировали все, на что способны. В учениях задействовали и авиацию. Ил-76 сбросил 40 тонн воды для того, чтобы показать возможности техники. Такие самолеты применяют при тушении масштабных пожаров.
Пилот с заданием справился на "отлично". Только вместо предполагаемого возгорания, "потушил"нескольких сотрудников ГИБДД, которые снимали происходящее на видео. Пользователи Сети уже пошутили, что так пилот "отомстил" инспекторам, которые якобы составили на него протокол за непристегнутый ремень.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Германия бурлит после изнасилования и убийства беженцем 14-летней девочки. В центре находится Ангела Меркель с ее политикой "открытых дверей" для мигрантов.