Модернизированный Ил-76МД-М поступит в Минобороны до конца января

Минобороны получит первый серийный модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-М уже до конца января.

"Армия попросила у нас модернизировать самолеты Ил-76МД, которые находятся в строю, и мы выпустили первый серийный Ил-76МД-М. Заказчик облетал его в последних числах декабря прошлого года, самолет готов к передаче, но не успели пока на бумагах всё дооформить. В январе мы передадим первую серийную модернизированную машину Минобороны", — цитирует главного конструктора ПАО "Ил" Николая Таликова ТАСС.

В новых моделях будут обновлены пилотажно-навигационное оборудование, аппаратура связи и средства обороны. Служить они будут до 40 лет.

На ближайшие 15-20 лет основным тяжелым военно-транспортным самолетом останется Ил-76МД. В настоящее время в эксплуатации ВВС РФ находятся около 90 самолетов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 28 ноября прошлого года новейший российский топливозаправщик Ил-78М-90А выкатили на летно-испытательную станцию.

На официальной странице Объединенной авиастроительной корпорации в Facebook сообщается, что "в "Авиастар-СП" состоялась выкатка первого российского топливозаправщика Ил-78М-90А на летно-испытательную станцию".

Ранее сообщалось, что первый новый топливозаправщик Ил-78М-90А планировалось отправить на испытания еще в 2016 году.

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