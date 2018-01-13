Опубликовано видео брошенных в Крыму украинских кораблей

В Сети появилось видео оставшихся в Крыму украинских кораблей. Состояние техники плачевное.
На кадрах, опубликованных ТК "Звезда", показаны морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", подводная лодка "Запорожье" и спасательное буксирное судно "Кременец". Корпуса кораблей проржавели.
Именно эту технику предлагал вернуть Украине президент Владимир Путин. Украинский премьер-министр Гройсман заявил, что тогда надо возвращать и Крым. Что касается кораблей, то Украина их бросила: с 2014 года корабли находятся под контролем Черноморского флота ВМФ России.
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