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Второй дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

Россия

В Крыму ПВО усилили вторым дивизионом С-400, который уже заступил на боевое дежурство. Местом дислокации зенитно-ракетной системы стал мыс Фиолент, сообщают СМИ.

Второй дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму. Второй дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Фото: mil.ru

ЗРК будет контролировать границу с Украиной, которая сейчас проводит испытания крылатых ракет. Размещение еще одного С-400 является мерой безопасности для полуострова.

"Вся группировка противовоздушной обороны Крыма оснащена самой современной, не знающей аналогов во всем мире зенитно-ракетной системой С-400", -- заявил журналистам командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Первый зенитный ракетный полк Южного военного округа (ЮВО), вооруженный системой С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в Феодосии (Крым) в январе 2017 года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что размещение в Крыму второго зенитно-ракетного дивизиона С-400 стало сигналом Украине.

По его словам, он адресован украинским разработчикам ракетного оружия. Как сообщил источник в силовых структурах полуострова, новый дивизион в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.

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