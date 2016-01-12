В аэропортах Москвы отменили более 30 рейсов

Около 30 авиарейсов было отменено в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание". По состоянию на 10:00 воскресения:

В Шереметьеве задержаны шесть рейсов;

Во Внукове отменены три рейса и еще три рейса задержано;

В Домодедове четыре рейса отменено и 17 рейсов задержано.

Причины, по которым рейсы были отменены, не сообщаются.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что московские аэропорты отменили более 80 рейсов.

По данным, размещенным на портале "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы отменено более 80 рейсов.

Во Внукове отменено 6 рейсов, в Домодедове 17 рейсов задержано, 12 отменено, Шереметьево не будет выполнять 61 рейс, еще 20 рейсов задержано. Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 14 рейсов из Шереметьево в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.

В Москве после 15:00 мск резко ухудшились погодные условия. Порывы ветра уже усилились до 12 м/с при температуре воздуха минус 12 градусов. Столицу продолжает засыпать снегом. Пик непогоды придется на предстоящую ночь.

Напомним, как сообщала Правда.Ру,

по словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ближайшие сутки снега в Москве выпадет больше, чем за весь предыдущий зимний период.

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