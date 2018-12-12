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Источник Правда.Ру

В России меньше всех курят и пьют на Северном Кавказе

Россия

Республикам Северного Кавказа определена лидирующая позиция в рейтинге регионов по отсутствию у жителей вредных привычек, сообщает портал pora.ru.

В России меньше всех курят и пьют на Северном Кавказе. 395811.jpeg

Основой для распределения мест послужили данные Росстата и Генеральной прокуратуры РФ. А общую картину по России "нарисовал" РИА "Рейтинг", при этом отметив, что главными факторами являются история, география и традиции регионов, а не экономическая составляющая.

Оценка положения дел проводилась по шести показателям: продаже алкоголя в абсолютном исчислении, потреблению табака, количеству установленных лиц, совершивших преступления "под градусом", смертности от случайных отравлений алкоголем и наркотиками, количеству преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

Согласно общему результату, список регионов возглавили Дагестан, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и Северная Осетия — Алания. Ставропольскому краю и Саратовской области пришлось им немного уступить.

По данным ранее проведенного исследования Общероссийским народным фронтом, самые здоровые дети живут тоже на Северном Кавказе: в Кабардино-Балкарии, Чечне и Карачаево-Черкесии. Взаимосвязь результатов исследований очевидна и безусловна.

Однако количество преступлений в состоянии наркотического опьянения отбросило республики Северного Кавказа, кроме Чечни, на середину списка. И это несмотря на то, что показатели потребления табачных изделий и объемов продаж алкоголя в регионах низкие.

Еврейская АО и Ямало-Ненецкий АО заняли последнюю строчку рейтинга, став аутсайдерами по всем параметрам. В нижней части списка находятся также Сибирь, Дальний Восток. А культурная столица России — Санкт-Петербург — замыкает десятку наиболее приверженных вредным привычкам регионов.

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Темы курение алкоголь наркотики исследование Северный Кавказ
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