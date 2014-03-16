Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией

Сегодня, 18 марта, в республике Крым выходной день. Полуостров отмечает шестую годовщину возвращения в Россию.

Ровно 6 лет назад Республика Крым и Севастополь по результатам проведенного на полуострове референдума официально стали новыми субъектами РФ.

В честь праздника там пройдет целый ряд мероприятий.

Например, праздничный автомотопробег "Симферополь - Севастополь, гора Гасфорта". В нем примут участие ополченцы, участники событий "Крымской весны", члены мотоклуба "Ночные Волки" и все желающие.

Стартует пробег в Симферополе в 10.00 от здания крымского правительства. В конечной точке маршрута у горы Гасфорта пройдет торжественная церемония высадки саженцев в рамках акции "Русский лес".

Будущую аллею назовут "Крымская весна".

Помимо этого, на горе Гасфорта должны пройти выставка ретро и современной техники, а также концертная и развлекательная программы в движущихся декорациях.

Напомним, что на референдуме, проведенном властями полуострова после госпереворота на Украине, частью которой он на тот момент был, 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

О том, как это было, рассказывала «Правда.Ру».

"Люди откровенно говорили, что это мечта их жизни"

В Крыму в воскресенье прошел референдум. Жители полуострова должны были ответить, хотят ли они воссоединения с Россией или желают более широкой автономии в составе Украины.

Явка на референдуме в Крыму превысила 80 процентов. Это почти в два раза выше показателя на выборах в Верховную раду Украины в 2012 году, сообщили в комиссии по проведению референдума. Всего было задействовано 1205 избирательных участков.

Согласно данным экзит-пол, проведенного Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований, 93 процента жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Семь процентов проголосовали за расширенную автономию в составе Украины.

В ходе подготовки и проведения реферндума Pravda.Ru пообщалась с наблюдателями и политологами. Центральными темами бесед стали ситуация на полуострове и, разумеется, сам референдум.

Директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорски, рассказывая о своих впечталения накануне референдума, заявил, что "международные наблюдатели не зафиксировали никаких случаев нарушения законодательства на данный момент".

"Можем сказать и о том, что на самом деле тут все спокойно. И вопреки заявлениям некоторых радикальных группировок, скорей всего референдум состоится и будет организован довольно профессионально", - сказал Матеуш Пискорски.

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Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок, комментируя ход референдума, отметила, что "люди очень активно принимают участие, с очень хорошим настроением, поздравляют друг друга с праздником, очень мало заявок на голосование на дому".

"Мы видели пожилых людей, с трудом передвигающихся, некоторых на костылях, один из них в морской форме, но они сказали, что хотели сами проголосовать именно на избирательном участке, почувствовать эту атмосферу. Люди приходят и с детьми. Нарушений никаких не наблюдается, избирательные комиссии на месте разрешают проблемы", - подчеркнула она.

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Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов сказал, что многие люди голосовали впервые за долгие годы.

"Что касается выбора, выбор для Крыма очевиден, и не только в силу естественного исторического тяготения к России, но и в силу того, что люди понимают, что второй вариант ответа означает очень болезненную борьбу с Киевом за условия существования в едином государстве, возможно, длительное существование в режиме непризнанного государства", - сказал Михаил Ремизов.

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В свою очередь, профессор Международного независимого эколого-политологического университета Сергей Черняховский сказал, что "для любого человека, который поддерживал какие-то контакты с Крымом последние 20 лет, это (результаты реферндума) абсолютно естественно".

"Я видел с утра сегодня переполненные залы избирательных участков, где люди стояли в несколько очередей к столикам для выдачи бюллетеней. Видел, например, женщину, которая пришла, ей 95 лет, она не попросила, чтобы привезли бюллетень, а пришла, чтобы проголосовать", - отметил он.

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А генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил: "Референдум показал, что официальный Киев, киевские власти, назовем их так, сделал все, чтобы этот референдум состоялся не в пользу Украины".

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О спокойной обстановке в Крыму заявил Politonline.Ru и наблюдатель из Израиля Лев Малинский.

"Мы специально спрашивали людей, не оказывают ли на них какое-то давление с той или с другой стороны - они говорят, что никакого давления нет, причем, что интересно, я не ожидал, что люди так охотно будут идти на контакт", - сказал он.

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"Многие прямо заявляют, что они 20 с лишним лет "ждали этого момента", 20 с лишним лет "боролись за это, выступали за это, голосовали, мечтали об этом, чтобы вернуться в состав России". Такого я за свою практику не видел, чтобы люди откровенно говорили, что это мечта их жизни. То, что сейчас происходит в Крыму - добровольное возвращение Крыма "домой", как говорят сами крымчане", - сказал Politonline.Ru директор Российского института стратегических исследований Дмитрий Решетников.

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"Люди смогли выразить свою точку зрения. Раз уж мы говорим про демократические процедуры - нет ничего более демократичного, чем референдум, это элемент прямой демократии. Население Крыма впервые за 20 лет получило возможность выразить свое мнение относительно будущего", - отметил заведующий кафедрой "Прикладная политология" финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

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