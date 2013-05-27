На Камчатке погибла журналистка во время езды на снегоходе

Главный редактор информационного портала "Камчатка-Информ" Мария Нетребенко попала в аварию на снегоходе. После праздника "Берегиня" она вместе со своей коллегой Лейсан Латыповой отправилась кататься на трассу биатлонного комплекса имени Фатьянова.

На одном из поворотом главред не справилась с управлением и вылетела с трассы, затем ее снегоход врезался в дерево. От полученных травм Нетребенко скончалась на месте еще до прибытия скорой. Латыпову в срочном порядке госпитализировали.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о погибшей сирийской журналистке.

Корреспондент национальной телестанции Сирии Яра Аббас погибла в районе боевых действий близ города Эль-Кусейр. Об этом в понедельник сообщает министерство информации САР.

По информации телеканала "Аль-Ихбарийя", Аббас была убита террористами недалеко от аэропорта Дабаа в городе Эль-Кусейр, где в настоящее время идут ожесточенные бои между правительственными войсками и вооруженной оппозицией.

Стоит отметить, что Сирия признана одной из самых опасных стран для работы представителей СМИ. Так, по данным Международной федерации журналистов, только в минувшем году в стране погибли 35 сотрудников СМИ.