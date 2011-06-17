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Гидрометцентр предупредил об "опасном" солнце в ряде регионов

Россия

Опасное ультрафиолетовое излучение ожидается в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, Республике Адыгея и Забайкалье.

Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в перечисленных областях индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до 7-9 единиц.

Опасное излучение прогнозируется в данных регионах в три первых дня наступившей недели.

К слову, ранее "Правда.Ру" уже рассказывала, как защититься от вредного солнечного излучения.

Россиян научат, как защищаться от ультрафиолета

Россиян научат, как защищаться от ультрафиолета. 240197. jpeg" width="200" height="150" />Российские туроператоры будут выдавать россиянам, выезжающим в жаркие страны, специальные памятки по защите от вредного ультрафиолетового излучения солнца. Об этом сообщил в пятницу заведующий лабораторией радиобиологии и гигиены неионизирующих излучений федерального медико-биофизического центра имени Бурназяна ФМБА России Олег Григорьев.

В памятке содержится информация о существующих линиях защиты от ультрафиолета. Первой линией является тень. Специалисты особо подчеркивают, что дети малолетнего возраста не должны находиться на открытом солнце, только в тени. Григорьев отметил, что "два часа до полудня и два часа после него — эти четыре часа самые опасные". По его словам, в эти часы нужно обязательно находиться в тени или в помещении.

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Второй линией защиты является одежда. В памятке подчеркивается, что необходимо носить легкую свободную одежду, закрывающую как можно больше тела. Кроме того, нужен головной убор, желательно шляпа с широкими полями.

Умеренное солнечное излучение играет важную роль в выработке витамина D в организме человека, обладает бактерицидным действием и снижает вероятность проявления ряда кожных заболеваний. Однако избыточная доза ультрафиолета способствует солнечным ожогам, ускоренному старению кожи и развитию ряда серьезных заболеваний глаз и кожи, в том числе меланомы. Наибольшему риску от ультрафиолетового излучения подвержены светлокожие люди с голубыми глазами и светлыми или рыжими волосами. Кроме того, особенно уязвимы дети. Установлено, что чрезмерное пребывание на солнце в детстве может привести к развитию рака кожи во взрослом возрасте. Поэтому детей грудного и раннего возраста рекомендуется всегда помещать в тень.

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