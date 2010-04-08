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Источник Правда.Ру

В Петергофе перенесли церемонию открытия фонтанов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Открытие фонтанов в Петергофе будет перенесено. Об этом сообщило руководство музея-заповедника "Петергоф". О том, когда будет проходить торжественное мероприятие, пока неизвестно.

Напомним, что церемония открытия фонтанов традиционно проходит 25 апреля. Но в этом году из-за коронавирусной инфекции мероприятие проводить не будут.

"О новой дате проведения церемонии говорить пока сложно", — сообщили в пресс-службе музея.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса, остановившей туризм во всем мире, не состоится традиционный весенний праздник фонтанов в музее.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2010 году таяние снега привело к затоплению части объектов фонтанной системы пригорода Северной столицы Петергофа.

Фонтаны Петергофа затоплены талыми водами

Таяние снега привело к затоплению части объектов фонтанной системы пригорода Северной столицы Петергофа. К счастью, на работу фонтанов это не повлияет, и их рабочая "смена" начнется в установленный срок.

Коммунальщики отмечают, что для отвода воды нужно срочно прочистить водоотводные канавы вдоль железнодорожного полотна, которые находятся на обслуживании Октябрьской железной дороги. Специалисты железной дороги пока необходимых работ не провели.

По словам сотрудника ГМЗ "Петергоф", заповедник уже открыт для посетителей.

"Подтопление достаточно далеко от территории парка, на работу фонтанов оно не повлияет. В этом году фонтаны начнут работать 1 мая", — добавил он.

Темы фонтаны петергоф
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