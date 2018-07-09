Воронежец выгулял по центру города ванну на поводке

Пожилой воронежец вышел прогуляться по центру города с ванной, которую он тащил на веревке. Необычный "питомец" сразу привлек к себе внимание прохожих. Один из них решил поделиться фото с интересной парочкой в соцсетях, пишет "Блокнот-Воронеж".
Изображение разместили в сообществе "Типичный Воронеж". На фото видно, как мужчина с невозмутимым видом стоит на тротуаре, видимо, планируя продолжение своего маршрута. Возможно, он пытался найти взглядом ближайший пешеходный переход.
Старая сантехника пожилому мужчине абсолютно не мешала. Создавалось впечатление, что с некогда белоснежной ванной он решил просто прогуляться.
Вероятно, для "купели" это действительно была первая и последняя "прогулка" по улицам Воронежа. Пользователи интернета предположили, что мужчина вовсе не эпатажный пенсионер, который любит привлекать к себе внимание. Наверняка, он просто хотел сдать ванну в металлолом и доставить до пункта приема сантехнику решил собственноручно.
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