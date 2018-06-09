"Колония старая и жесткая": Улюкаев начал "отсидку" в ИК-1

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев начал отбывать свой срок в колонии строгого режима в Тверской области. В тюрьме Улюкаеву предстоит провести 8 лет.

Фото: Fotodom.ru/Комерсантъ

Московский городской суд весной подтвердил приговор, вынесенный экс-политику: 8 лет колонии и штраф 130 миллионов рублей. Однако после того, как Улюкаев отсидит положенный срок, он сможет возобновить свою деятельность в качестве чиновника. Запрет на это суд не утвердил.

Заместитель председателя ОНК Ева Меркачева рассказала агентству «РИА Новости» о том, что от других заключенных представители общественных наблюдательных комиссий получили информацию, где конкретно отбывает срок Улюкаев. Это колония №1 в Тверской области. Здесь мало рецидивистов, больше «первоходок», заметила Меркачева.

Ранее "Правда.Ру" писала, Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Кроме того, ему был назначен штраф в размере взятки - в пересчете на рубли 130 миллионов.

Бывший министр экономического развития прокомментировал условия, в которых он будет отбывать заключение. Улюкаев остался недоволен, что в СИЗО нельзя передавать книги, при этом их можно купить в магазине на территории изолятора. Бывший вип собирается направить в Министерство юстиции свои предложения по изменениям внутреннего распорядка в СИЗО.

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