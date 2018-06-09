Копите или голодайте: россиян готовят к взлету цен на еду

Это может произойти из-за того, что государство планирует увеличить пошлины на импортное оборудование. На большинстве предприятий по производству хлеба, колбасы, молока и лимонада применяют машины, привезенные из-за границы. Если ограничительные меры действительно будут приняты, то это может сказаться на ценах на продукты.
Чтобы оценить последствия проекта, который предлагает Минпроторг, представители Министерства сельского хозяйства направили производителям соответствующее письмо. Об этом сообщает "РБК".
Сейчас оборудование поставляют из-за рубежа по нулевой ставке таможенной пошлины. Теперь предлагается уравнять ее с конечной ставкой по обязательствам ВТО. Она значит, что она вырастет на 3%, а в некоторых случаях и на 10 %, в зависимости от вида машин и их назначения.
Такие меры помогут поддержать отечественного производителя и наладить разработку и выпуск оборудования для пищевых производств в стране, считают в Минпроторге. Сейчас доля импортной техники составляет 70%. По проекту Министерства, к 2030 году практически такое же количество (62%) на рынке должна занимать российская.
Однако компании с чиновниками не согласны. Они заявляют о том, что большинство предприятий зависит от зарубежных поставщиков, так как российских аналогов машин попросту нет. Для того, чтобы возобновить выпуск качественного оборудования для заводов, нужно проводить реформы внутри страны, считают производители.
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