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Источник Правда.Ру

Копите или голодайте: россиян готовят к взлету цен на еду

Россия

Это может произойти из-за того, что государство планирует увеличить пошлины на импортное оборудование. На большинстве предприятий по производству хлеба, колбасы, молока и лимонада  применяют машины, привезенные из-за границы. Если ограничительные меры действительно будут приняты, то это может сказаться на ценах на продукты.

Копите или голодайте: россиян готовят к взлету цен на еду. 387948.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Чтобы оценить последствия проекта, который предлагает Минпроторг, представители Министерства сельского хозяйства направили производителям соответствующее письмо. Об этом сообщает "РБК".

Сейчас оборудование поставляют из-за рубежа по нулевой ставке таможенной пошлины. Теперь предлагается уравнять ее с конечной ставкой по обязательствам ВТО. Она значит, что она вырастет на 3%, а в некоторых случаях и на 10 %, в зависимости от вида машин и их назначения.

Такие меры помогут поддержать отечественного производителя и наладить разработку и выпуск оборудования для пищевых производств в стране, считают в Минпроторге. Сейчас доля импортной техники составляет 70%. По проекту Министерства, к 2030 году практически такое же количество (62%) на рынке должна занимать российская.

Однако компании с чиновниками не согласны. Они заявляют о том, что большинство предприятий зависит от зарубежных поставщиков, так как российских аналогов машин попросту нет. Для того, чтобы возобновить выпуск качественного оборудования для заводов, нужно проводить реформы внутри страны, считают производители. 

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Россию ждёт скачок цен на продукты?
Темы завод Россия техника таможня пошлина продукты оборудование производство
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