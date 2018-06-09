Как за бутылку: власти заплатят россиянам за сдачу батареек

Чтобы граждане охотнее утилизировали батарейки правильно, представители ассоциации "ЖКХ и городская среда" предложили ввести оплату за каждый сданный в пункт приема аккумулятор. Об этом пишут "Известия".

Так будет проще привить россиянам привычку утилизировать источники питания должным образом, считают в организации. Разработать такой проект поручили в Минстрое.

"Средства на мотивационные выплаты могут выделяться из повышенного тарифа за коммунальные услуги или экологического сбора для производителей и импортеров батареек", - цитирует издание проект концепции развития системы тарифных планов по оплате коммунальных услуг.

"Правда.Ру" решила узнать мнение эксперта по этому поводу. Проект прокомментировал эколог Сергей Аверьянов.

"Как вы понимаете, это будут не сотни рублей за единицу [батарейки], это будут рубли. Но если собрать все старые и использованные батарейки в одном домохозяйстве, то их будет выгодно сдать примерно также, как бутылки," - так заявил изданию "Правда.Ру" Сергей Аверьянов.

Как ранее писала "Правда.Ру", к 2020 году будет окончательно сформирована ответственная за переработку отходов отрасль, а также построено достаточное количество мусороперерабатывающих заводов. В поправках к закону "Об отходах" также прописан источник средств на строительства таких производств. Переработка упаковки может быть заложена в стоимость продукции. Предполагается ввести залоговый сбор в размере 0,4 процента от стоимости упаковки. Вырученные деньги будут направляться в государственный фонд, как раз финансирующий создание заводов по переработке мусора.

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