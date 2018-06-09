Жители Новосибирска напуганы нашествием огромных синих пчел

В сибирской столице появились необычные насекомые. Они напоминают пчел только более крупных размеров. Главная особенность - насыщенный синий окрас. Жители Новосибирска не рады такому соседству. Однако причин для беспокойства нет.
Непривычные для сибиряков насекомые - это всего лишь пчелы-плотники, а не шершни, как предполагали местные жители.
Примечательно то, что вид встречается в основном в южных районах, а в Сибири появляется крайне редко. Поэтому проживание пчел в этой климатической зоне - поистине удивительное явление. Об этом рассказал энтомолог Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Данилов.
Пчела-плотник - это одиночное насекомое. Она строит гнездо самостоятельно, не образуя семей.
"Что касается обеспокоенности жителей, то тут, конечно, нужно сказать: пчела-плотник - очень миролюбивое насекомое, если не пытаться схватить рукой, - цитирует энтомолога "Рамблер". - Но, как и у всех наших пчел, у нее есть острое жало".
Соседство с пчелой-плотником никак не вредит человеку. Можно спокойно находиться рядом, а если насекомое будет летать вокруг него, то только с целью изучения. Пчела-плотник - это редкий вид. Он занесен в Красную книгу Новосибирской области и России.
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