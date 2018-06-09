В Москве встанут на маршруты беспилотные трамваи

Тестировать беспилотный транспорт начнут уже осенью этого года. Об этом рассказал генеральный директор компании "ПК Транспортные системы" Феликс Винокур.

Следом за беспилотным трамвайным вагоном компания намерена представить первый в стране алюминиевый трамвай .

Сейчас полностью автоматизированный транспорт - это скорее уже реальность, а не далекое будущее. Во всем мире проводят тесты автомобилей, которые могут передвигаться без водителей.

В Москве был запущен проект беспилотных такси, которые также могут доставить пассажиров без участия человека за рулем.

Технологические новшества присутствуют и в подземном транспорте. Поезда метро оснащены системой полуавтоматического хода. Она позволяет машинисту совершать минимум действий. Однако полностью без человека пока обойтись нельзя, водитель должен контролировать процесс посадки и выхода пассажиров на станции особенно в часы пик.

А грузовой транспорт уже уверенно встал на путь развития автоматизированного управления. Недавно успешную пробную поездку на подъезде к Крымскому мосту совершил беспилотный КамАЗ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что к 2020 году по дорогам мира году будут ездить не менее 150 тысяч беспилотных автомобилей. Об этом рассказала руководитель исследовательских проектов НП "ГЛОНАСС" Татьяна Ледовская. Заявление было сделано на форуме "Connected Car Summit 2017" в Москве.