Что теперь будет: Минобороны запретило Windows

Минобороны переводит все служебные компьютеры с Microsoft на отечественную разработку — Astra Linux. Astra Linux была выбрана единой операционной системой для военных автоматизированных систем управления, сообщают "Известия".
Начиная с 2018 года, Министерство обороны получит первые пакеты Astra Linux для тестирования в войсках. Следующим этапом станет использование российской программы на служебных смартфонах и планшетах.
Данная программа, как утверждает компания-разработчик, обладает уникальной системой защиты информации, также ОС полностью совместима с компьютерами последнего поколения.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что для российских военных четыре года назад был разработан планшет с отечественной операционной системой, который работает даже под водой на глубине до одного метра на протяжении 30 минут. А также защищён от пыли и падений с высоты до двух метров, выдерживает температуры до +55 градусов. Об этом заявил заместитель генерального директора по развитию Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления Дмитрий Петров.
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