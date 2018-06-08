Земфире запретили выступать из-за ЧМ-2018

Концерты Земфиры отменили из-за проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом певица сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Представители ЗАО "Планета Плюс", которые занимались организацией фестивалей с участием артистки, направили ей официальное письмо. Выдержку из него и опубликовала Земфира.

"Мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения чемпионата мира по футболу," - говорится в сообщении.

Мероприятия будут отменены в Калининграде и Нижнем Новгороде. При этом представители "Планеты плюс" заявили, что провели все необходимые переговоры с местными властями и силовыми структурами. Соглашения были подписаны, поэтому организация уверенно начала рекламную кампанию и продажу билетов. Однако 5 июня решение изменилось. Теперь зрители не смогут посетить концерты с участием Земфиры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ФИФА запретила выступать Юлии Чичериной на Фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону в рамках Чемпионата мира по футболу.Причиной такого решения Международной футбольной федерации стал один из последних клипов исполнительницы "На передовой", рассказывающий о конфликте в Донбассе. В клипе ополченцы, сражающиеся на территории Донбасса, хором вместе с Чичериной исполняют припев. В видеоряде использованы архивные кадры боевых действий во время Великой Отечественной войны.