Жительница столицы приморья родила трех здоровых малышей в 51 год. Она впервые стала мамой. Об этом сообщает местная администрация.
Тройня появилась на свет 4 июня. В семье родились два мальчика весом 1480 и 2300 граммов и девочка - 2400 граммов. Пока малыши вместе с матерью находятся в больнице, им нужно окрепнуть и подрасти.
Возможности современной медицины, отмечают врачи во Владивостоке, позволяет женщинам рожать детей даже в зрелом возрасте.
Ранее «Правда.Ру» писала о том, что поздние роды в современном мире уже стали нормой. Врач-гинеколог Марина Малярская посоветовала тем, кто рожает после 30 лет, пройти "традиционные" обследования и сдать анализы. Это касается всех женщин, которые готовятся стать мамами.
В старшем возрасте к стандартному набору обязательно добавляется консультация медицинского генетика до беременности. А после 35 обязательно исследование околоплодной жидкости, которое помогает выявить ряд наследственных заболеваний.
Также "возрастным" беременным необходимо постоянное наблюдение терапевта. Врач подскажет, какие меры следует принять, чтобы беременность прошла без осложнений.
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
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