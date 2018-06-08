Владивосток: тройня появилась у матери в 51 год

Жительница столицы приморья родила трех здоровых малышей в 51 год. Она впервые стала мамой. Об этом сообщает местная администрация.

Тройня появилась на свет 4 июня. В семье родились два мальчика весом 1480 и 2300 граммов и девочка - 2400 граммов. Пока малыши вместе с матерью находятся в больнице, им нужно окрепнуть и подрасти.

Возможности современной медицины, отмечают врачи во Владивостоке, позволяет женщинам рожать детей даже в зрелом возрасте.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что поздние роды в современном мире уже стали нормой. Врач-гинеколог Марина Малярская посоветовала тем, кто рожает после 30 лет, пройти "традиционные" обследования и сдать анализы. Это касается всех женщин, которые готовятся стать мамами.

В старшем возрасте к стандартному набору обязательно добавляется консультация медицинского генетика до беременности. А после 35 обязательно исследование околоплодной жидкости, которое помогает выявить ряд наследственных заболеваний.

Также "возрастным" беременным необходимо постоянное наблюдение терапевта. Врач подскажет, какие меры следует принять, чтобы беременность прошла без осложнений.

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