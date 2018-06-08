ИО магаданского губернатора: "Вы что, отвар из мухоморов пьете?"

На заседании правительства Магаданской области временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Носов раскритиковал работу подчиненных.
Он возмутился состоянием областного бюджета и желанием глав ведомств "замазать" проблему. Также Носов предрек, что отопительный сезон 2019 года будет сорван.
Еще одним пунктом диалога стала одна из ключевых бед российских регионов — дороги. По мнению Носова, они в ужасающем состоянии, за ними не следят. Также неудовольствие вызвала и работа министра здравоохранения: в медучреждениях недостаточно препаратов. ИО губернатора поинтересовался, как она предполагает решать эту проблему. Сам Носов предложил способ нетрадиционный: посоветовать гражданам прибегать к народной медицине и уже сейчас начать делать запасы трав и ягод.
Возмущение Носова достигло пика, когда он предположил, в чем причина бесстрашия подчиненных. По мнению временно исполняющего обязанности, чиновники пьют отвар из мухоморов, ибо их бесстрашию позавидовали бы и викинги.
Завершая встречу, Носов потребовал организовать внутреннее расследование и отвел на это 10 суток, пообещав, что дальше этим будет заниматься прокурор.
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