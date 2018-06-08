Сборная России получила за проигранные матчи 3 миллиона евро

Отсутствие больших успехов в работе - не помеха для получения премии. Этот тезис хорошо подкрепляет информация о доходах сборной России. С момента назначения Станислава Черчесова главным тренером футболисты заработали € 2,745 млн.

Фото: www.rfs.ru

Это вознаграждение за участие в товарищеских матчах. "Расценки" у спортсменов следующие: если сыграли в ничью, значит получают по € 7,5 тысяч; если смогли выиграть, значит поощрение составит €15 тысяч. А проигрывать нашей сборной не выгодно - премиальные для футболистов за такой результат не предусмотрены. Выплаты полагаются всем, кто попал в заявку на игру.

Черчесов стал главным тренером сборной России летом 2016 года. 18 контрольных матчей (пять побед, шесть ничьих и семь поражений) сыграла национальная команда под его руководством.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сборная России по футболу заняла 70-ю строчку в списке Международной федерации футбола. Обновленный вариант опубликовали на официальном сайте ФИФА. Так низко наши футболисты еще не опускались. В этом году они уступили 4 строчки рейтинга. Еще год назад спортсмены занимали 66-е место. В мае футболисты во главе со Станиславом Черчесовым сыграли с Австрией. Встреча закончилась поражением для нашей сборной со счетом 0:1. На этой неделе спортсмены провели товарищеский матч с турецкой командой. Футболисты сыграли в ничью со счетом 1:1. На данный момент сборная России - худший участник на предстоящем Чемпионате мира.

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