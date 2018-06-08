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Источник Правда.Ру

Украинские фанаты готовят жуткую провокацию на ЧМ-2018

Россия

Несмотря на то, что украинская сборная по футболу не прошла отборочный тур на Чемпионат мира, около 5 тысяч граждан этой страны собираются посетить мундиаль в России. И, как стало известно, некоторые из них едут не для того, чтобы насладиться красивой игрой.

Украинские фанаты готовят жуткую провокацию на ЧМ-2018. 387868.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Слухи о различных провокациях с украинской стороны ходят давно. Сейчас об их возможности заявляют в организации Sport for all, которая является участником FARE network (международная сеть, борющаяся против расизма и ксенофобии в футболе).

Как прокомментировал "Известиям" председатель "Sport for all" Янис Кузинс, правые экстремисты с Украины могут спровоцировать не только конфликты между фанатами, но и попытаться пронести на стадион запрещенную символику. Это может повлечь за собой проблемы для страны-организатора и ее сборной. Такой вариант во многом устроил бы украинских провокаторов, учитывая то, что их команда не выступает, считает Кузинс. 

О готовящихся акциях знают и в Верховной раде Украины. Депутат Евгений Балицкий отметил, что сейчас в стране активно навязывается фашистская идеология. Кроме того, есть люди, которым нравится организовывать беспорядки и участвовать в них. Также политик вспомнил и о недавней инсценировке убийства Бабченко. После этого, считает Балицкий, спецслужбы Украины могут пойти на что угодно, чтобы навредить имиджу России.

Однако, как заявляют организаторы Чемпионата мира, к любым провокациям они готовы. Службы, которые будут отвечать за безопасность, получили все инструкции и знают, как действовать в случае атак со стороны болельщиков. Благодаря современным технологиям на стадионах и паспорту болельщика, нарушителей найдут за очень короткий срок. 

Как ранее писала "Правда.Ру", президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко также заявил о том, что не поедет в Россию на чемпионат: "Ни в коем случае не поеду на чемпионат мира в Россию. Хотя у меня сложная ситуация: там мне необходимо находиться, как члену дисциплинарного комитета ФИФА. Но я по уважительным причинам не могу быть там. У меня есть моральное внутреннее решение, и я его не переступлю. Если бы мы отобрались в Россию, то это была бы отдельная история. К сожалению, это была бы не чисто футбольная ситуация".

В общем-то, понятно, что официальные лица Украины не поедут в Россию, их просто не поймут. Но сообщение Климкина о "бойкоте" и "протестах" - это уже несколько иной разговор. В частности, о том, что протесты эти он собирается организовать уже в России, а не на территории Украины. И таким образом это уже действительно перестает быть "чисто футбольной историей". Впрочем, система охраны общественного порядка на ЧМ-2018 будет на самом высоком уровне. И если провокации и случатся, то они будут моментально пресечены.

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ЧМ-2018: Будет ли фанатское побоище в России?
Темы ЧМ-2018 футбол Россия фанаты Украина болельщики футбольные фанаты Чемпионат мира по футболу
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