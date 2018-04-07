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Источник Правда.Ру

В Севастополе показали систему ПВО, охраняющую Крым

Россия

В Крыму в Севастополе в преддверии дня ПВО показали систему С-400 "Триумф" и ЗРК "Панцирь-С1", охраняющие полуостров.

В Севастополе показали систему ПВО, охраняющую Крым. В Севастополе показали систему ПВО, охраняющую Крым
Фото: mil.ru

"Мероприятия проводит командование соединения ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Крыму и Севастополе", — сообщает пресс-служба Минобороны.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Комплекс разработан научно-производственным объединением "Алмаз-Антей" и принят на вооружение Российской Федерации в 2007 году.

Ракетно-пушечный комплекс ближнего действия "Панцирь" разработан и выпускается тульским КБ приборостроения. Способен поражать цель на расстоянии 20 км и на высоте от 0 до 15 км.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что размещение в Крыму второго зенитно-ракетного дивизиона С-400 стало сигналом Украине.

По его словам, он адресован украинским разработчикам ракетного оружия. Как сообщил источник в силовых структурах полуострова, новый дивизион в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.

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