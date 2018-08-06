Заплатит каждый: россиян ждет новый жестокий налог

Федеральная налоговая служба Российской Федерации рассказала о том, из чего будет складываться налог с самозанятых граждан и каким образом он будет взыматься.
По словам представителей ведомства, налог для этой категории граждан составит 4 %. Россиянам разрешать не платить взносы в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, но вот пополнять казну Фонда медицинского страхования самозанятые россияне будут обязаны.
На сегодняшний день россияне, получающие доходы от деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников, должны ежегодно подавать декларацию, платить налог на доходы физлиц по ставке 13% или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. В Федеральной налоговой службе РФ считают, что принятием нового закона упростят россиянам жизнь, снизив административную нагрузку.
Дело вот только в том, что сегодня никто из данной категории россиян ни за что не платит. Власти же считают, что раз новый вид налогообложения такой быстрый, удобный и простой, то все самозанятые россияне тут же начнут выплачивать его. Но это не так. Самозанятые граждане вообще не хотят платить налоги. Тем более, на фоне последних законов о повышении пенсионного возраста и поднятия НДС. Жители России стали еще меньше доверять своему государству. Они считают, что стоит им лишь раз "выйти из тени", как с тебя тут же начнут трясти деньги "по-крупному".
Новую систему налогообложения для самозанятых граждан планируется со следующего года ввести в тестовом режиме для нескольких субъектов Российской Федерации.
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