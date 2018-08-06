На смартфоны для чиновников уйдет 160 миллиардов из пенсий

Сотрудников государственных органов и правительства Российской Федерации в скором времени обязуют пользоваться смартфонами с российской операционной системой. На нововведение планируется потратить порядка 160 миллиардов рублей.

Фото: Fotodom. ru

Выдавать смартфоны с отечественной операционной системой чиновникам начнут уже в следующем году. К 2021 году государство планирует обеспечить подобными гаджетами миллион россиян, работающих в госструктурах. Переход на мобильные телефоны с российской операционной системой профинансируют из федерального бюджета, из средств государственных компаний и силами местных властей.

Российская операционная система носит название Sailfish. Тестировать мобильные телефоны с данной ОС начали в мае этого года. Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский объяснил тогда решение правительства Российской Федерации перейти на отечественное программное обеспечение соображениями национальной, государственной и информационной безопасности.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" писала о том, что российское правительство выполняет свои обещания. Так, государство повысило пенсию работающим россиянам на несколько сотен рублей. Правда, выделенных правительством средств хватит далеко не на всех работающих российских пенсионеров. О том, как и кто примет решение о том, кому пенсию поднять, а кому нет, умалчивается.

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