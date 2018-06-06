Актер Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине

Михаил Ефремов предложил свой способ помирить Россию и Украину. Заслуженный артист Российской федерации во время интервью Юрию Дудю предложил поставлять газ украинцам бесплатно или вовсе передать Крымский мост Украине.

Михаил Ефремов поделился мнением, что после передачи недавно построенного моста через Керченский пролив Украина простит России все, включая присоединение Крыма. Также, по его словам, если поставлять на Украину газ бесплатно лет 10-15, то можно и вовсе найти общий язык с украинским правительством в любом вопросе. Но тут же актер признается, что шансы на такой исход конфликта чрезвычайно малы.

Стоит отметить, что год назад Михаил Ефремов отказался от гастролей в Крым из-за опасений, что за это может получить запрет на въезд на территорию Украины. Тогда многие россияне посчитали его поступок "предательским", а самого актера окрестили скандалистом.

Отметим также, что Юрий Дудь на правах интервьюера попросил Ефремова объяснить следующее высказывание актера: "Наш народ не ребенок, а мерзкая подростковая гнида". Актер объяснил, что имел ввиду такие качества россиян, как завистливость, крикливость, истеризм — в общем все, что, по его словам, проявилось в 2014-ом году.

В интервью YouTube-каналу "ВДудь" Михаил Ефремов также заявил, что распад Советского Союза — лучшее событие в современной истории Российской федерации. Еще Ефремов добавил, что во многом благодарен экс-главе СССР Михаилу Горбачеву.

Ранее "Правда.Ру" писала о скандалах, связанных с именитым актером. Так, актер выражался нецензурной бранью на 27-м открытом российском кинофестивале "Кинотавр". А несколько месяцев назад в Самаре опоздал с выходом на сцену, а когда все же появился на ней, оказалось, что актер изрядно пьян и забыл текст.

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