Купаться запрещено везде: в Питере осталось только пить

Управление Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге поделилось результатами мониторинга качества воды акваторий и пляжей культурной столицы России.

По сообщениям представителей органа, результаты оказались плачевными. Теперь, в те немногие солнечные дни, что посещают Санкт-Петербург, горожане не смогут искупаться и освежиться. Даже в Курортном районе Санкт-Петербурга, куда питерцы часто отправляются на выходные, пробы воды оказались по меньшей степени неудовлетворительными, отмечают в Роспотребнадзоре. Нева в районе Петропавловской крепости и озера Выборгского района и вовсе были признаны специалистами опасными для купания.

Стоит отметить, что пробы песка не вызвали у специалистов опасений. Таким образом, пляжи Северной столицы были признаны безопасными для здоровья и самочувствия горожан. Петербуржцам разрешили загорать или просто отдыхать на пляже, но вот лезть в воду — категорически запрещено.

Сотрудники Роспотребнадзора предупредили питерцев, чем может быть опасно употребление воды из открытых водоемов для питья, а также случайное попадание воды в рот при купании. Это создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.