Владимир Путин посетил петербургский детский хоспис

6 января президент Российской Федерации Владимир Путин посетил детский хоспис в Невском районе Санкт-Петербурга, - сообщает информационное агентство ТАСС. Хоспис обслуживает 23 ребенка, которые находятся на круглосуточном стационаре. Остальные 227 детей находятся на домашнем лечении, при сопровождении выездной патронажной службы паллиативной помощи.

Медицинское учреждение было основано в 2006 году. Его уникальность состоит в том, что пациенты могут получать не только медицинскую помощь, но и психологическую, социальную, а также духовную помощь.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о том, что Владимир Путин 30 декабря 2018 года разослал мировым лидерам поздравления с Новым годом.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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