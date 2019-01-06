Эрдоган посетит Россию для встречи с Путиным до конца января

6 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что глава Турции Тайип Эрдоган прибудет в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Песков отметил что встреча двух лидеров состоится в январе, однако точная дата переговоров еще неизвестна.

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии, а также обговорят условия контракта на поставку ЗРК С-400. Напомним, недавно Турция заключила сделку с США на поставку американских ракетных комплексов "Patriot". Некоторые аналитики сразу заявили о том, что Турция может отказаться от ранее заключенного контракта с Россией на покупку C-400.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о новейшем российском оружии, которое поступит на вооружение российской армии в 2019 году, а также об успешном испытании замены пистолета Макарова.

Фото: kremlin.ru

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