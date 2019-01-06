Дачников обяжут с 1 марта сообщать о перестройках

6 января в Росреестре рассказали о новых изменениях, которые вступили в законодательство России. Уже с 1 марта 2019 года, владельцы дачных участков должны будут оповещать органы местного самоуправления о перепланировке земельных участков и строительных работах. В ведомстве ответили, что правило касается построек всех типов без исключения.

В Росреестре рекомендуют подать документы в местные органы власти до 1 марта текущего года, тем дачникам, которые начали строительные работы до 4 августа 2018 года. В противном случае, у дачников могут возникнуть проблемы при регистрации прав собственности. По закону, органам местного самоуправления отводится 7 дней на рассмотрение обращения. После завершения строительных работ, владелец участка должен передать местным властям актуальный технический план.

Напомним "Правда.Ру" уже рассказывала о новом дачном законе, который должен учитывать современные реалии дачников.

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