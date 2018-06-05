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Разобрались: утопил ли Мутко главный мяч ЧМ-2018

Россия

О разных казусах, которые случались с Виталием Мутко, практически ходят легенды. И вот повод для новой: заместитель председателя правительства по вопросам строительства утопил официальный мяч ЧМ-2018 в Байкале, пишут СМИ. Только «был ли мячик»?

Различные издания уже рассказали свою версию о том, что во время поездки в Бурятию вице-премьер с представителями местной власти затеяли своеобразный ритуал: мяч должны были опустить на дно озеро в специальном вакуумном агрегате и вернуть назад. Но, как только Мутко опустил спортивный снаряд в устройство, мяч лопнул и остался на дне Байкала.

Не менее жалостливой становится и вторая часть истории. СМИ пишут, что оргкомитет Чемпионата мира направил в штаб-квартиру ФИФА письмо с извинениями. Спортивные чиновники ответили, что знали, где будет проходить мероприятие, и предполагали, что в России с официальным мячом может что-то случиться, поэтому заготовили дубликаты.

Казалось бы, повод для новой волны народной «любви» к Виталию Мутко лежит на поверхности. Но не торопитесь сочинять по этому поводу остроты. Первоисточником «сказки» об утонувшем мяче стал троллинг-сайт ИА «Панорама», где публикуют исключительно фейковые новости. Так что с официальным мячом ЧМ-2018 все в порядке. Как и с вице-премьером.

 "Мутко хоть и остолоп, но мяч в отличие от российского футбола не топил",- пишут в телеграм-канале "Медиатехнолог" . 

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Темы фейк ЧМ-2018 футбол Виталий Мутко сборная России Чемпионат Мира по футболу
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