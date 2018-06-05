На конкурсе провинциальных невест учили стриптизу и эромассажу

В Мурманске на конкурсе «Ты - уникальная невеста» участниц обучили не только парикмахерскому искусству и макияжу, но и другим «необходимым» навыкам в семейной жизни.

Фото: moi-portal.ru

Организаторы посчитали важным добавить в перечень мастер-классов довольно откровенные «дисциплины». Так, девушки на протяжении конкурсной программы посещали разные уроки. В их числе мастер-класс по соблазнительному дефиле, тренинг «Стратегия финансового успеха» от московского миллионера, мастер-класс по правополушарному рисованию. Но самыми «горячими» в этом списке стали, конечно, занятия, организованные студией эротического танца, а также мастер-класс по массажу «Как сделать приятно любимому мужчине».

Участие в конкурсе стоило невестам 12 тысяч рублей. Такой взнос попросили организаторы. Кроме того, девушки потратили немалые суммы на платья для финального дефиле и пошив другой одежды для выступлений. Однако, несмотря на довольно странную «обучающую» программу и большие затраты, невесты, которых наградили почетными титулами, поделились своими радостными эмоциями от участия в конкурсе в соцсетях.

В проекте «Ты - Уникальная невеста» участвуют девушки в 60 городах нашей страны. Конкурс проводится с 2008 года.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook