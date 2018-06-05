Мораторий снят: МЧС экстренно проверит средний бизнес

Проверки предприятий среднего бизнеса возобновят уже в 2018 году. Запрет на пожарную инспекцию этих объектов, который приняли два года назад, отменен.



Пожар в Кемерово: "Зимняя вишня"- как это было

Это означает, что у представителей среднего бизнеса «надзорные каникулы» закончились раньше срока. Изначально предполагалось, что от проверок на три года освободят только малый бизнес. Но в итоге в программу попали и представители более крупных предприятий. Теперь всех их ждут проверки по пожарной безопасности. Рейды возобновят в привычном объеме.

Кроме того, МЧС планирует дополнительно нанять инспекторов по пожарной безопасности. Сейчас их около 10 тысяч. В планах у ведомства увеличить это число более чем в два раза. Министерство также будет улучшать обеспечение пожарных лабораторий, где изучают горючие и токсичные материалы. Модернизируют систему учета пожаров, чтобы в МЧС смогли получать наиболее достоверные данные о возгораниях и их последствиях.

Ранее «Правда.Ру» писала о пожаре в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Проверки по пожарной безопасности в ТЦ не проводили, так как он попадал под характеристики объектов среднего бизнеса. Президент РФ Владимир Путин назвал причинами пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" преступную халатность и разгильдяйство.