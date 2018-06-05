Пора служить Родине: в России могут отменить военные кафедры

Но вместо них организуют единые учебные центры. Такой законопроект Правительство внесло в Госдуму.

Фото: Mil.ru

Предполагается, что для образования таких учреждений нужно будет объединить военные кафедры и факультеты, где подготавливают офицеров запаса, сержантов, старшин запаса и солдат, а также матросов запаса . Такая мера, считают в Правительстве, сделает подготовку военных кадров более эффективной, так как центры смогут задействовать полную материально-техническую базу, оружие и технику, которая имеется у подразделений.

Дополнительно призывать на службу молодых людей не будут. Создание учебных центров проведут в рамках уже установленного кадрового заказа.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что если выпускник центра решит, что после окончания института он пойдет служить в армию, то с ним заключат контракт и на протяжении учебы будут выплачивать ему стипендию. "Косить" студентам больше не придется.

Военные кафедры - это наследие советского периода. В свое время, когда у нас был избыток призывных ресурсов, и была развернутая сеть военно-учебных заведений, особое внимание военным кафедрам в вузах не уделяли. Давали общие теоретические знания, были выезды на войсковую практику.

Для многих это была возможность, получая гражданские специальности, получить представления о военном деле, вооружении, тактике действий и так далее. С другой стороны, для ряда студентов - это способ не попасть на военную службу.

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