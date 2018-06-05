Дни матчей сборной России на ЧМ-2018 могут стать выходными

Для госслужащих рабочий день во время проведения матчей сборной России могут сократить. Такое предложение выдвинул член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Матчи нашей сборной с Саудовской Аравией и Уругваем пройдут в 18 и 17 часов по московскому времени, с Египтом - в 21 час. Я думаю, служащих европейской части России можно и даже нужно отпустить на первые две игры с работы пораньше хотя бы на два часа, чтобы они могли спокойно добраться до дома и подготовиться к их просмотру", - цитируют пресс-службу Свищева "РИА Новости".

Как заявил член комитета Госдумы, главные матчи Чемпионата мира будут транслировать в позднее время. Депутат посоветовал работодателям сместить начало рабочего дня, чтобы люди могли комфортно чувствовать себя после ночного просмотра игр ЧМ.

Дмитрий Свищев заметил, что это предложение, скорее всего, не поддержат официально по всей стране, но отдельные организации могли бы взять рекомендации на заметку. Свищева поддержал вице-спикер Госдумы от ЛПДР Игорь Лебедев. Он посчитал нужным направить это обращение в комитет Госдумы по труду и социальной политике.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Чемпионат мира начнется 14 июня и завершится 15 июля, спортсменов примут 11 городов страны. Сборной России предстоит сыграть с командами группы A. На московском стадионе российские спортсмены встретятся с командой Саудовской Аравии, на санкт-петербургском - Египта, на самарском - Уругвая.

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