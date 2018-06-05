В Ульяновске официально похоронили пешеходную тропинку

Предприниматель, занимающийся ритуальными услугами, решил сделать доброе дело - вымостить камнем тропинку рядом со своим офисом в районе улицы Радищева. Материал использовал, что называется, подручный, а именно - фрагменты надгробных камней.
Дорогу жители могли посчитать официально погребенной, ведь на брусчатке были отчетливо видны имена, фамилии и годы жизни. Всего на тропинку выложили четыре фрагмента с элементами надгробия.
"Это Ульяновск сегодня. Тротуар из надгробных плит. Стильно. Модно. По-русски," - прокомментировал новый "объект" в Ульяновске пользователь Twitter.
Как заявили в пресс-службе администрации Ульяновска, такими работами «по благоустройству» предприниматель ничего не нарушил. Представители местной власти выехали на место, где произошел инцидент, и поговорили с инициатором ремонта пешеходной тропинки. После этого камни, на которых была размещена информация об умерших, зашлифовали.
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