Живи вместе или депортируем: мигрантам запретят фиктивные браки

За браками мигрантов, заключенными в России, теперь будут строго следить. Зато иностранцам будет проще восстановить просроченный вид на жительство. Конституционный суд запретил отказывать в его продлении тем, у кого есть "устойчивая связь с Россией".

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Под этим подразумевается, что человек уже долгое время проживает в стране и имеет семью. Раньше, если мигрант задерживался с продлением документом даже на пару дней, его депортировали из страны. Теперь суд встал на сторону иностранцев. Правительство должно подготовить новые поправки в законодательство.

Однако меры в отношении фиктивных браков решили ужесточить. Например, предлагается запретить супругам жить вдали друг от друга. Еще один вариант борьбы с фиктивными браками - разрешить мигрантам пребывание только в том регионе, где находится российский партнер. Такая мера сделает заключение липового союза бессмысленным.

В последнее время свадьбы для получения гражданства стали настоящим бизнесом. Русские женщины охотно выходят замуж за иностранцев за небольшую сумму денег. При этом, как правило, большая часть мигрантов желает получить вид на жительство только из корыстных целей. Главное - добиться выплаты социальных пособий. Как показывают исследования, большинство мигрантов планирует получать финансовую помощь от России, а жить у себя на родине.

Как ранее писала "Правда.Ру", нелегальные мигранты из бывших республик Советского Союза давно пытаются наладить жизнь в России. Не всегда действуют по закону.Так, в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа полиция задержала двоих мигрантов с поддельными паспортами РФ.

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