Пройти техосмотр россиянам станет гораздо сложнее

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект об изменении в техосмотре автомобилей. Принятый пакет документов не только усложнит процесс техосмотра, но и ужесточит наказание за нарушения в данной сфере.

Фото: Fotodom.ru

Так, в частности, российское правительство приняло решение усилить борьбу с подписанием документов о техосмотре без реального осмотра автомобиля. Подобного рода инциденты, утверждают в правительстве, происходят сплошь и рядом. Отныне же эта практика должна остаться в прошлом. Стоит отметить, что наказание за проступок подобного рода грозит не только владельцу машины, но и тому, кто оформлял лист диагностики.

Также в законопроекте предложено ввести видеозапись проходящего осмотра автомобиля. Отмечается также, что диагностическая карта отныне будет заполняться в электронном виде.

По словам экспертов и автолюбителей, ужесточение контроля за техосмотрами автомобилей связано с желанием усилить безопасность россиян на дорогах. Старые, некачественные и поврежденные машины, как известно, несут большую опасность для всех участников дорожного движения.

Технической осмотр транспортных средств представляет собой проверку технического состояния машин. После прохождения техосмотра автомобилисту выдают диагностическую карту. Автомобилям в возрасте от 3 до 7 лет по закону необходимо проходить данную процедуру каждые два года. Те же авто, которым больше семи лет, должны обновлять свою карту диагностики ежегодно.

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