Пройти техосмотр россиянам станет гораздо сложнее

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект об изменении в техосмотре автомобилей. Принятый пакет документов не только усложнит процесс техосмотра, но и ужесточит наказание за нарушения в данной сфере.
Так, в частности, российское правительство приняло решение усилить борьбу с подписанием документов о техосмотре без реального осмотра автомобиля. Подобного рода инциденты, утверждают в правительстве, происходят сплошь и рядом. Отныне же эта практика должна остаться в прошлом. Стоит отметить, что наказание за проступок подобного рода грозит не только владельцу машины, но и тому, кто оформлял лист диагностики.
Также в законопроекте предложено ввести видеозапись проходящего осмотра автомобиля. Отмечается также, что диагностическая карта отныне будет заполняться в электронном виде.
По словам экспертов и автолюбителей, ужесточение контроля за техосмотрами автомобилей связано с желанием усилить безопасность россиян на дорогах. Старые, некачественные и поврежденные машины, как известно, несут большую опасность для всех участников дорожного движения.
Технической осмотр транспортных средств представляет собой проверку технического состояния машин. После прохождения техосмотра автомобилисту выдают диагностическую карту. Автомобилям в возрасте от 3 до 7 лет по закону необходимо проходить данную процедуру каждые два года. Те же авто, которым больше семи лет, должны обновлять свою карту диагностики ежегодно.
Читайте также:
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Новые правила и законы начали "работать" на территории РФ с 1 августа.
Необходимо прекратить изображать всех богатых россиян в одном цвете.
В Калуге неизвестные в 4 часа утра взорвали главный вход в здание отделения пенсионного фонда, сообщает портал tvk6.ru.
В российской экспертной среде заговорили о необходимости меньше обращать внимания на интересы Индии. Можно рассматривать подобные идеи и как вариант наказания.