Жители Пермского края будут справляться с кризисом жертвоприношениями

Уроженцы села Большая Коча Пермского края проведут обряд с лаконичным и звучным названием "быкобой". Обряд этот по сути своей является жертвоприношением.

Фото: fotodom.ru

Так, жители села выберут молодого и здорового бычка. Несчастное животное отведут к реке, перережут горло, а после искупаются в крови животного. Мясо, разумеется, не пропадет — жители сели его приготовят и съедят.

Интересно, что мероприятия подобного рода не проходили на селе вот уже около десяти лет. К "быкобою" уроженцы Большой Кочи обращаются лишь в особо тяжелые годы. Раньше жители села резали баранов, петухов, свиней. Те из местных, что богаче и зажиточней, умертвляли, бывало, и бычков.

По словам организаторов мероприятия, жертвоприношение пройдет следующим образом. Животинку заведут в реку и перережут горло. Местные жители будут умываться смешанной с кровью водой и втирать ее в больные места. Такая вода, по мнению уроженцев села Большая Коча Пермского края, является лечебной. Однако, никто ее не пьет — она годна лишь для умывания и ополаскивания. Бычка тут же приготовят и съедят, прямо на берегу. Часть мяса заберут домой, чтобы позже отнести к могилам предков.

Интересно, что данное мероприятие проходит под патронажем местного Министерства культуры. Так, в ведомстве дали добро на проведение "быкобоя", но событие попросили сильно не афишировать.

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