Зарплаты россиян значительно выросли и продолжат увеличиваться

В Федеральной службе государственной статистики сообщили, что зарплаты граждан Российской Федерации выросли. Так, по итогам первого полугодия 2018 года средняя зарплата в России увеличилась.
Согласно информации, предоставленной ведомством, средняя зарплата в первом полугодии этого года составила 42,5 тысячи рублей. Это на 11 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В конце июня министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к 2019 году российская экономика вырастет на 2 %. Также, по его словам, зарплаты россиян продолжат расти — Силуанов прогнозирует увеличение реальных зарплат граждан больше, чем на 6 %.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что реальные зарплаты в Белоруссии превысили аналогичный показатель по России. Случилось это в 2015 году. До этого, в период с 2011 по 2014 годы, Россия стабильно оказывалась впереди Белоруссии. В 2016 году же Россия снова вернула себе пальму первенства в этой гонке.
Также "Правда.Ру" писала и о повышении пенсии в России. Правительство РФ решило выдать каждому работающему пенсионеру надбавку в 235 рублей. Выяснилось, правда, что деньги получат далеко не все. Средняя российская пенсия, кстати, на сегодняшний день составляет чуть больше 13 тысяч рублей.
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