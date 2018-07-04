Как в аду: названы регионы с самым грязным воздухом

Роспотребнадзор проверил российские регионы по чистоте воздуха и составил рейтинг по итогам прошлого года. В число субъектов, где ситуация оставляет желать лучшего, вошли Бурятия, Хабаровский край, Иркутская и Курская области, Красноярский край и Крым.

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Специалисты проводили исследование на основе проб атмосферного воздуха. Они изучали предельно допустимую концентрацию (ПДК) загрязняющих веществ. На основе доли проб с превышением ПДК Роспотребнадзор выявил самые "грязные" регионы.

За курортные зоны полуострова беспокоиться не стоит. Как заявляют эксперты, там нет промышленных предприятий. Об этом сообщают "Известия".

Из-за бензапирена, который попадает в атмосферу в результате работы угольных котельных в частном секторе города Улан-Удэ, столица Бурятии постоянно значится в антирейтинге. Власти намерены решить проблему при помощи централизации отопления.

В промышленных городах Иркутской области уровень загрязнения всегда довольно высокий, рассказали "Известиям" представители региона. Однако на протяжении пяти лет эти показатели снижаются. Но все же концентрация бензапирена, взвешенных веществ, формальдегида и диоксида азота пока остается на неудовлетворительной отметке.

В Курской области за последний год доля проб с ПДК снизилась практически на полпроцента. Здесь проблему пытаются решить при помощи модернизации транспортной системы и регулирования выбросов промпредприятий.

"В целом в России менее 0,75% проб содержали химические примеси на уровнях выше установленных гигиенических нормативов. Как и в предыдущие годы, уровень загрязнения атмосферного воздуха сельских поселений ниже, чем городских", - рассказали "Известиям" в Роспотребнадзоре.